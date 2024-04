Repubblica - De Laurentiis sta rischiando di perdere Conte: gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al possibile approdo in azzurro di Antonio Conte:

"La scelta decisiva sarà però quella del nuovo tecnico e il presidente sta rischiando di perdere Conte. Tra i due i rapporti sono infatti ottimi e l’ex ct sarebbe felice di tornare in A sulla panchina con vista sul Golfo, convinto com’è che non troverebbe al suo arrivo solo macerie. Il gruppo gli piace e l’allenatore pugliese è certo che sarebbe in grado di riportarlo in alto, colmando il vuoto di leadership per l’addio di Spalletti. Il tempo passa però e da Adl nessun segnale concreto, con la nuova stagione alle porte. Il futuro resta incerto e pure l’arrivo di Conte al Napoli — senza una svolta rapida — minaccia di diventare un altro film di fantascienza".