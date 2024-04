Vigliotti: "Non credo ricorderemo Dendoncker, per Traorè mi dispiace molto ma è normale che il Napoli non lo riscatti"

Calciomercato Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Adesso il Napoli sarebbe fuori dall'Europa e sarebbe clamoroso visto che potranno essere anche dieci le squadre italiane in Europa. Il calcio italiano s'è dato una grande regolata, il rammarico maggiore è che nella stagione storica in cui si portano il maggior numero delle squadre italiane in Europa ed il Napoli non c'è. Il Napoli s'è smarrito, ieri ha giocato un'ottima partita contro un avversario valido. La stagione del Napoli è irripetibile. Ngonge? Investimento importante. Ieri Calzona mi ha colpito molto quando ha raccontato di un problema fisico per Traorè. Mi dispiace molto per il ragazzo, ma è normale che il Napoli non lo riscatti. Senza parlare di Dendoncker, non credo lo ricorderemo"