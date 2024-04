Ultime notizie SSC Napoli - È tornato già da qualche ora, a Napoli, il CT della Nazionale italiana ex allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti. Che ha come sempre scelto per la cena di ieri e per il pranzo, post Napoli-Frosinone di oggi, 'Cicciotto a Marechiaro', lì dove il mister è di casa. E come sempre è stato molto disponibile con i tifosi presenti.

Ecco i video: