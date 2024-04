CorSport su Mertens: amarcord emozionante, due persone nel Napoli estremamente legate a Dries

Ultime notizie SSC Napoli - Che sorpresa ieri: i Mertens a Castel Volturno. Dries è passato a salutare i vecchi compagni e i vecchi amici del Napoli al Konami Training Center, come racconta il Corriere dello Sport.

Mertens è arrivato ieri mattina, ha abbracciato tutti e poi ha assistito all’allenamento con suo figlio, debitamente vestito con la maglia azzurra che fu di papà:

"Un amarcord emozionante per tutti, da Calzona e i giocatori ai magazzinieri Tommaso Starace e Antonio Di Paolo, estremamente legati a Dries. Nel pomeriggio Mertens è stato immortalato a mare, in acqua, sotto la sua casa di Posillipo con spiaggetta privata, e poi sommerso per strada dall’affetto della gente. I suoi ex tifosi, innamorati per sempre"