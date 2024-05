CorSport - Su Osimhen c'è anche il Liverpool! Può essere il centravanti del post-Klopp

Calciomercato SSC Napoli - Nonostante tutto ci tiene e ancora tanto al Napoli. Victor Osimhen vuole lasciarlo in Europa, prima di andare via. Ne parla il Corriere dello Sport.

Giocare bene, segnare, non svalutare il proprio cartellino, che per il Napoli vale 130 milioni. Così dice la clausola:

"Il sogno, si sa, è di giocare in Premier League. Tra le pretendenti s’è aggiunto anche il Liverpool: i tifosi hanno iniziato a prendersela con l’uruguaiano Darwin Nuñez, uno come il nigeriano, pensano dalle parti di Anfield, può fare al caso loro per il dopo Klopp. Alla finestra restano anche Arsenal, Manchester United e soprattutto il Chelsea"