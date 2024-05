Accostato al Napoli, Tedesco: "Mi piace il calcio italiano, dipende dalle situazioni! Sulle voci di mercato dico..."

Calciomercato SSC Napoli - Domenico Tedesco, commissario tecnico della nazionale del Belgio ed ex allenatore del Lipsia, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Domenico Tedesco è stato di recente accostato alla panchina del Napoli.

Quanta Italia c’è nel suo modo di allenare?

«Tanta, nella gestione della squadra. Tratto i miei giocatori come trattavano me i miei genitori, e in quello c’è molto di italiano. Tatticamente sono cresciuto nello Stoccarda dove si pratica un calcio dominante, contropressing, verticalizzazioni veloci. Ma ho imparato ovunque, parlando con i calciatori. Hanno tante idee, basta ascoltarli»