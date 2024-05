Sarri può ripartire dal Torino: piace anche ad un club di Premier

Ultime calcio - Il Torino sogna Maurizio Sarri. Secondo La Stampa, l'operazione non è impossibile per diversi motivi. Sarri è legato alla storia del Grande Torino e la scelta granata sarebbe la chiusura del cerchio e avrebbe per lui una motivazione anche sentimentale:

Sarri piace al Torino

"Sarri inoltre è assistito da chi cura gli interessi degli stessi Ricci e Bellanova e da chi ha curato l’operazione Bremer alla Juve", sottolinea il quotidiano. Sarri è un’idea suggestiva. Il tecnico piace al Newcastle ma preferirebbe rimanere in Italia.