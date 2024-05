Napoli su Brescianini, Tuttosport: è pronto per il salto dal Frosinone, sfida ad altre tre di A

Calciomercato SSC Napoli - Il Frosinone corre verso la salvezza anche grazie al contributo del centrocampista Marco Brescianini, mezzala protagonista finora di un’annata super. Ne parla Tuttosport.

Napoli su Brescianini

Di Francesco non ci rinuncia praticamente mai. Tanto da approfittare della sua duttilità e grande intelligenza tattica per utilizzarlo in 5 posizioni differenti. E al Napoli piace: