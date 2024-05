Addio Osimhen, CorSport: cessione diventata inevitabile, ha un retrogusto totalmente diverso

Calciomercato SSC Napoli - In tanti lasceranno il Napoli in estate, a partire da quelli presi a gennaio per tentare la risalita e che invece hanno deluso. Poi c'è la figura di Victor Osimhen, come racconta il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli, Osimhen verso l'addio

Traore tornerà al Bournemouth, Dendoncker all’Aston Villa. Osimhen?