Calciomercato Napoli - Pronta la rifondazione in estate in casa Napoli, iniziando dalla panchina. Rivoluzione - si legge su Il Mattino oggi in edicola - che sarà guidata dal neo Ds Giovanni Manna che col presidente Aurelio De Laurentiis sceglierà il nuovo allenatore.

Nuovo allenatore Napoli, i 4 nomi caldi

Ci sarà un vero e proprio casting, ma questa volta, a differenza di quanto detto da ADL la scorsa estate, non coinvolgerà 40 nomi ma appena 4: Antonio Conte, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.