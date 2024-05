Il Mattino - Meret chiederà la cessione! Caprile in prestito, chi può arrivare in porta

Non solo il nuovo difensore, terrà banco quest’estate anche e soprattutto la questione portiere. Perché come riporta Il Mattino oggi in edicola, Alex Meret chiederà di essere ceduto in estate. Preferisce ripartire altrove dove non sarà sempre al centro delle polemiche.

Nuovo portiere Napoli: i nomi che piacciono

La società dovrà così muoversi per sostituirlo. Elia Caprile ritornerà in azzurro ma la sensazione - si legge sul giornale - è che andrà altrove: piace Mile Silvar ma la Roma non lo lascerà partire. Occhi anche su Marco Carnesecchi ed è stato sondato pure Michele Di Gregorio.