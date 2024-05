Rinnovo Kvaratskhelia, che salto di stipendio! Ecco quanto guadagnerà il georgiano

Calciomercato Napoli, pronto un incontro importante per Aurelio De Laurentiis a fine stagione: ovvero quello relativo al rinnovo e futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvaratskhelia, quanto guadagnerà il georgiano

Come evidenzia Il Mattino oggi in edicola, la base è alta poiché si parla di 3-4 milioni di euro di ingaggio oltre i bonus e i diritti d’immagine. Perché ormai Kvra è una stella in Georgia e inizia a battere cassa. Un bel salto rispetto agli 1,2 milioni attuali. Tuttavia - su legge sul quotidiano - il presidente dovrà farsi trovare preparato: il rinnovo di Kvara dovrà essere infatti la base di partenza della prossima stagione, nonché il migliore per presentarsi al nuovo allenatore.