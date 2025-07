Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - L'incontro tra Antonio Conte e il suo staff tecnico con i tifosi in ritiro in Val di Sole è durato solo nove minuti d'orologio, causa pioggia e disguidi sull'orario di inizio dell'evento che si è tenuto sul palco dell'area eventi del ritiro di Dimaro Folgarida. Ciò non ha fermato l'affetto dei tifosi, accorsi per vedere l'allenatore del Napoli ed il suo staff.

In allegato la fotogallery di CalcioNapoli24 realizzata da Ciro De Luca.