Agostini sicuro: "Conte insiste per Ndoye? Dietro c'è questo motivo"

Massimo Agostini, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero.

Ecco quanto ha affermato: "Perché Conte insiste per Ndoye? Forse perché potrebbe essere l'uomo giusto per coprire quella fascia che è rimasta scoperta. Io credo che abbia le caratteristiche per giocare nel Napoli e conosce il campionato. Nel mercato bisogna avere pazienza, non prendere troppo di fretta giocatori. Soluzione giovane come Nusa o esperta Grealish? L'incertezza può cambiarti la partita se riesci ad andare su incertezze valide e quindi Conte potrebbe andare su quelle incertezze. Il Napoli è ancora un passo avanti a tutti, si è mosso in anticipo sul mercato.

Le altre vorranno quindi muoversi a concludere le loro rose. Questo è un buon segnale. Come far giocare insieme De Bruyne e McTominay? Sono due mezz'ali che puoi sfruttare come vuoi: uno destra e l'altro a sinistra, uno più avanti e l'altro più indietro. De Bruyne può giocare un pochettino più avanti. McTominay è bravo negli inserimenti, De Bruyne è un giocatore intelligente con classe e qualità innate. Può fare ancora la differenza".