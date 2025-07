"Io al Napoli?", Grealish scherza coi tifosi in Costiera: "Avete già De Bruyne, cosa vengo a fare?"

Calciomercato SSC Napoli, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi Jack Grealish si sta allenando in Costiera, tra Positano, Ravello e Scala. Emanuele Falcone, consigliere comunale di Scala, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

«Ha scelto il nostro campo per potersi allenare in questi giorni di permanenza in Campania, è stato un piacere vederlo all'opera, si allena a distanza con il Manchester city che mette a disposizione dei suoi calciatori un programma di allenamenti da remoto. Per tre giorni è stato nostro ospite, ci era già capitato qualche anno fa con Harry Maguire, il difensore dello United che aveva scelto Scala per prepararsi alla stagione.

Sa di tutte le voci di mercato, ci ha scherzato un po' su in questi giorni, è stata una delle prime domande che i ragazzini venuti qui a sperare di vederlo gli hanno fatto. [...] I ragazzi che sono venuti a vederlo gli hanno ovviamente chiesto del Napoli. Lui non si è mai sbottonato, ha sorriso un po' facendoci capire che le notizie degli ultimi giorni le conosceva. E poi ha risposto "Avete già preso De Bruyne, cosa vengo a fare io?" con una grossa risata. Ma comunque non si è sbilanciato».