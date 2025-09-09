Israele-Italia 4-5: voti e pagelle dei quotidiani per Politano

Le pagelle dei quotidiani per Politano dopo Israele Italia 4-5

Napoli - Matteo Politano è stato tra i protagonisti della rocambolesca vittoria dell'Italia su Israele per 5-4. Il calciatore del club di De Laurentiis è anche andato a segno. Ecco le pagelle dei quotidiani.

Corriere dello Sport 7 - Meno brillante rispetto alla sfida contro l’Estonia, Solomon gli gira attorno. Ma poi trova il guizzo per toglierci di dosso la paura, bravo ad anticipare di un tempo il tiro.

Gazzetta dello Sport 6,5 - Accusa gambe meno brillanti rispetto a venerdì: Solomon lo tampina. Revlvo lo limita e non ha veleno, anzi sul 2-1 viene bypassato secco. Però sul 3-2 è bravo a prendere il tempo a tutti.

Tuttosport 6 - Più bloccato rispetto a quanto visto con l’Estonia, non trova mai il guizzo, gol a parte. Rete che riscatta la bambola su Solomon in occasione del 2-1.

