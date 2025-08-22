Sorrentino: "Serie A, la griglia scudetto delle stelle: sarà lotta a due, ecco tra chi"

Ultime Napoli - L'astrologo Riccardo Sorrentino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Napoli Magazine a proposito della griglia scudetto della Serie A in base alle sue previsioni astrali:

"Scudetto 2025/26. Ad oggi (in attesa poi che il mercato estivo chiuda), la griglia scudetto delle stelle vede ancora una lotta a due tra Napoli e Inter con la seconda leggermente favorita, ma con il Milan e la Juve molto più vicine, e quindi, con le loro chance. Per le coppe poi, in lizza anche Roma e Torino. In calo Atalanta, Fiorentina, Lazio e Bologna".