Gazzetta - Napoli vicino a Diouf e Juanlu Sanchez, si può chiudere in prestito

Rassegna Stampa  
DioufDiouf

Calciomercato Napoli - Con il Siviglia si sta ancora parlando di Juanlu Sanchez (22), riferimento di Manna per la zona di destra, quella che compete a Di Lorenzo, e con lui in amichevole conflitto per giocarsela. Juanlu è il «nome» che Manna ha messo nella personalissima lista da un bel po', piace perché spinge, difende e segna, sembra una riproduzione del capitano ed è un ragazzo con prospettiva, che nella Under spagnola si è conquistato spesso la copertina. Poi c'è anche l'ipotesi centrocampista, che servirà per essere in sei e eventualmente orientarsi verso il 4-1-4-1: il Napoli ha avvicinato il Lens, ha cominciato a parlare di Diouf (22), che ha il fisico giusto per dare una mano e la carta di identità in linea con l'idea di calcio che si respira a Castel Volturno. Ci vogliono una ventina di milioni, ma si può provare a strappare la possibilità di un prestito con obbligo per l'anno prossimo. Però conviene aspettare i medici: magari va a finire che il mercato debbano indirizzarlo loro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

