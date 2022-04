CorSport - La posizione di Spalletti non è più solidissima: De Laurentiis sta valutando due nomi

La posizione di Luciano Spalletti non è più solidissima. A lanciare questa autentica bomba è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea come il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando ogni dettaglio così come due nomi per sostituire l'allenatore a fine stagione nel caso decidesse di non dargli più fiducia.

Spalletti e de Laurentiis

Spalletti a rischio: De Laurentiis valuta due nomi