SSC Napoli, c'erano Edo De Laurentiis e Davide Iorio al sorteggio Champions! Presenza informale in t-shirt azzurra

Champions League  
UEFA Champions League, sorteggiato il calendario del Napoli che dovrà vedersela contro Chelsea, Manchester City, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting, PSV Eindhoven, Qarabag e Copenaghen. Oggi il quotidiano La Repubblica racconta di come la SSC Napoli fosse presente al Grimaldi Forum di Montecarlo, ma solo in maniera informale.

Il compito di rappresentare la SSC Napoli al sorteggio è stato affidato al vice presidente Edoardo De Laurentiis: "il cui nome non è stato peraltro inserito nella lista ufficiale degli ospiti dell’Uefa. Una presenza informale, insomma. Proprio come il look del numero due del club, che si è presentato a Montecarlo con una t-shirt azzurra: accompagnato dal segretario Davide Iorio ( peccato per la mancata partecipazione di un totem come Gabriele Oriali...) e senza rilasciare dichiarazioni".

