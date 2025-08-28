Alla scoperta del Manchester City: tutto sul prossimo avversario del Napoli in Champions League

Manchester City-Napoli sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri volano in trasferta a Manchester nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Manchester City, prossimo avversario del Napoli.

Manchester City: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del Manchester City, l'allenatore Pep guardiola gioca con un modulo 4-1-4-1 disposto generalmente come segue:

Formazione Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Ruben Dias, Ait Nouri; Nico Gonazalez; Bobb, Cherki, Reijnders, Marmoush; Haaland.

Età media della rosa: 26,6 anni

Napoli-Manchester City: l'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Napoli e Chelsea risale al 2017 nella doppia sfida della fase a gironi di Champions League vinta dagli inglesi per 2-1 in Inghilterra e per 2-4 allo stadio San Paolo (oggi Maradona). Napoli e City si erano già affrontati nel 2011, sempre nella fase a gironi, e gli azzurri avevano vinto 2-1 in casa e pareggiato 1-1 in trasferta.

2017/2018:

Manchester City 2-1 Napoli (9' Sterling, 13' Jesus, 73' rig. Diawara)

Napoli 2-4 Manchester City (21' Insigne, 34' Otamendi, 48' Stones, 62' rig. Jorginho, 69' Aguero, 92' Sterling)

2011/2012:

Manchester City 1-1 Napoli (69' Cavani, 74' Kolarov)

Napoli 2-1 Manchester City (17', 49' Cavani, 33' Balotelli)

Informazioni sul Manchester City

Volete andare in trasferta e vi state chiedendo dove gioca il Manchester CIty? Il Manchester City gioca allo Etihad Stadium di Manchester, uno stadio da oltre 50mila spettatori.

L'ultimo piazzamento del City in Champions League sono gli ottavi di finale raggiunto l'anno scorso, quando poi la squadra di Guardiola è stata eliminata dal Real Madrid. In Premier League sono arrivati terzi, hanno vinto la Community Shield e sono arrivati in finale di FA Cup. Il Man City è secondo nel ranking UEFA, ha vinto la Champions nel 2023 e può contare su Erling Haaland, il migliore per punti nel Fantasy Football con 50 punti

Lo sapevi? Il Manchester City detiene il record di partite consecutive senza sconfitte in Champions League: con il successo 5-0 contro lo Sparta Praga il 23 ottobre 2024, è arrivato a 26 partite senza sconfitte.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

Prima giornata: 16–18 settembre 2025

Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

