CorSport - Carlos Augusto salta il Napoli: out anche altri tre nerazzurri

Carlos Augusto non ci sarà per Inter - Napoli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'esterno mancino tornerà dopo la sosta per le nazionali:

"Di fatto l’unico vero allenamento prima di sfidare il Napoli sarà la rifinitura di oggi pomeriggio, quando Inzaghi comincerà a fare delle scelte per la sua Inter. Ieri chi ha giocato a Madrid ha fatto scarico, per gli altri si è trattato di una seduta normale, mentre a parte hanno lavorato gli infortunati Arnautovic, Cuadrado, Sensi e Carlos Augusto. Sarà quasi impossibile recuperare il brasiliano, destinato a tornare dopo la sosta senza che ci sia alcuna necessità di affrettare i tempi rispetto all’elongazione muscolare al soleo della gamba destra".