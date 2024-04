Biglietti Napoli Bologna in vendita da oggi: prezzi, info e sconto under-30!

Napoli-Bologna, biglietti in vendita da oggi alle ore 15:00! Sul sito di TicketOne disponibili i biglietti per la partita di Serie A Napoli-Bologna in programma allo stadio Maradona il giorno sabato 11 maggio ore 18:00.

Come sempre, la vendita sarà divisa in due fasi: la prima fase è riservata ai possessori di Fidelity Card; la seconda fase consentirà a tutti i tifosi sprovvisti di Tessera del tifoso di acquistare i biglietti disponibili in vendita libera a partire da lunedì 6 maggio ore 12:00.

Biglietti Napoli Bologna

Ultime news. Ecco dunque prezzi e info dei biglietti Napoli Bologna allo stadio Maradona. Si ricorda che l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli: gli abbonati possono richiedere gratuitamente un posto in Curva A inferiore.

Attivato lo sconto under-30 per i tifosi con meno di 30 anni.

Prezzi fase 1 con Fidelity card SSC Napoli

Curve inferiori: 20 euro (Ridotto under-30: 17 euro)

20 euro (Ridotto under-30: 17 euro) Curve superiori : 30 euro (Ridotto under-30: 25 euro)

: 30 euro (Ridotto under-30: 25 euro) Distinti inferiori : 40 euro (Ridotto under-30: 30 euro)

: 40 euro (Ridotto under-30: 30 euro) Distinti superiori : 55 euro (Ridotto under-30: 45 euro)

: 55 euro (Ridotto under-30: 45 euro) Tribuna Nisida : 70 euro (Ridotto under-30: 55 euro)

: 70 euro (Ridotto under-30: 55 euro) Tribuna Posillipo : 85 euro (Ridotto under-30: 70 euro)

: 85 euro (Ridotto under-30: 70 euro) Tribuna Family: Adulti 14 euro / Under-12 10 euro

Prezzi fase 2 senza Fidelity Card SSC Napoli

Curve inferiori: 25 euro (Ridotto under-30: 17 euro)

25 euro (Ridotto under-30: 17 euro) Curve superiori : 35 euro (Ridotto under-30: 25 euro)

: 35 euro (Ridotto under-30: 25 euro) Distinti inferiori : 45 euro (Ridotto under-30: 30 euro)

: 45 euro (Ridotto under-30: 30 euro) Distinti superiori : 65 euro (Ridotto under-30: 45 euro)

: 65 euro (Ridotto under-30: 45 euro) Tribuna Nisida : 80 euro (Ridotto under-30: 55 euro)

: 80 euro (Ridotto under-30: 55 euro) Tribuna Posillipo : 100 euro (Ridotto under-30: 70 euro)

: 100 euro (Ridotto under-30: 70 euro) Tribuna Family: Adulti 14 euro / Under-12 10 euro

Disponibili anche posti riservati per tifosi con disabilità, biglietti per le scuole calcio campane e posti riservati per le famiglie in Tribuna Family, con sconti per gli Under-14 e Over-75.