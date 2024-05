Il Mattino su Ancelotti: De Laurentiis mise fine ad equivoco, c'entrava anche Ibrahimovic

Calciomercato SSC Napoli - Carlo Ancelotti ha conquistato la finale di Champions League con il Real Madrid, ma a Napoli venne esonerato dopo una qualificazione agli ottavi di Champions, nel Caruso Roof Garden dell'Hotel Vesuvio. Lo racconta Il Mattino.

Ancelotti è l'uomo della rivoluzione mancata al Napoli:

“De Laurentiis lo fece andare fine come se avesse messo fine a un equivoco, dopo aver intuito che aveva "ingaggiato" per conto suo Ibrahimovic per sei mesi (e sette milioni all'anno). Ancelotti è unico nel suo genere, scavalca gli steccati tra gioco a uomo, a zona, tradizionale, innovativo, all'italiana, alla castigliana, alla piastra, al forno al legna. Perché c'è un solo gioco possibile: quello dove vince chi segna un gol in più”