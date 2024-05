Spalletti: "Napoli? Tre allenatori non si cambiano nemmeno in cinque anni. E inoltre i giocatori..."

Cosa è successo quest'anno al Napoli? A rispondere a quesito oggi è direttamente l'artefice dell'impresa scudetto della passata stagione, Luciano Spalletti. Oggi Ct dell'Italia pronto agli Europei di quest'estate, il mister è stato intervistato dal Corriere della Sera.

Cosa è successo invece al Napoli?

«Tre allenatori in genere non si cambiano neanche in cinque anni. Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi. I giocatori, talvolta, devono essere confortati, convinti di essere forti. Basta un nulla per demotivarsi. Ragazzi giovani come Zirkzee, Kvara per esempio vanno coltivati, difesi e sostenuti ogni giorno».