Gazzetta - Pioli-Napoli, le cifre del biennale: Manna suo primo sponsor in azzurro

Giovanni Manna è il principale sponsor di Stefano Pioli al Napoli si legge stamattna sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L'attuale allenatore del Milan sarebbe in cima alla lista del presidente De Laurentiis che però non può affondare il colpo in quanto Pioli ha ancora un altro anno di contratto con il Milan. Per entrare nel vivo, bisognerà prima avere la rescissione dell'accordo tra il tecnico emiliano ed il club rossonero.

Ingaggio di Pioli al Napoli: le ultime

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato anche qualche dettaglio in merito all'accordo che potrebbe essere raggiunto tra Stefano Pioli ed il Napoli. Per il quotidiano, il tecnico potrebbe sottoscrivere un accordo biennale da 3 milioni netti a stagione con il presidente Aurelio De Laurentiis il quale attende di capire gli svviluppi che ci saranno in casa Milan.