Ancelotti-Napoli, il retroscena: il figlio Davide venne respinto dal gruppo, volevano il padre a gestire gli allenamenti

Calciomercato SSC Napoli - Carlo Ancelotti conquista l’accesso alla finale di Champions League con il Real Madrid, ma ai tempi del Napoli non andò tutto bene. Lo racconta Il Mattino.

Per far gol, dice Ancelotti, bastano 4 passaggi e 10 secondi:

“Si gioca in base ai calciatori che uno ha, si gestisce senza ansia ma con fermezza. A Napoli non gli riuscì nulla di tutto questo: ogni cosa, è andata storta. Persino Davide, il figliolo erede al trono, venne respinto dal gruppo azzurro che voleva il papà in campo a gestire gli allenamenti e non l'enfant prodige che nel Real tutti portano alle stelle. Cacciato dal Napoli, rimase senza panchina per meno di dieci giorni: arrivò la chiamata dell'Everton”