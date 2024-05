De Laurentiis attratto da Gasperini, la reazione dell'allenatore all'idea Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Silenzio, parla De Laurentiis. E lo fa per la prima volta sul nuovo allenatore. Ne scrive l’edizione odierna di Repubblica.

De Laurentiis è molto attratto dalla possibilità di affidare il nuovo corso del Napoli a Gasperini, da sempre allenatore di “progetto”:

“Ha plasmato quello dell’Atalanta dal 2016 e ha trasformato la realtà bergamasca in una solida certezza pure a livello europeo. È attualmente impegnato in un vero e proprio tour de force, poi si confronterà con la dirigenza.

Il Napoli lo intriga e non è neanche la prima volta: nel 2011, l’affare non andò in porto. È tornato d’attualità pure nel 2019 dopo la prima annata di Ancelotti.

L’uscita di De Laurentiis non fa altro che confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni. Gasperini è una tentazione forte e la possibilità di riportare il Napoli in alto intriga molto pure il tecnico”