Il Bologna va in Champions se... in Emilia fanno i calcoli in vista di Napoli

A tre giornate dalla fine e in vista della trasferta di Napoli, a Bologna fanno i calcoli in ottica Champions League. Il Corriere di Bologna oggi in edicola traccia infatti i tre scenari possibili per quanto riguarda la qualificazione europea.

Il Bologna va in Champions se…

Il Bologna in Champions se vince a Napoli e se Atalanta-Roma di domenica termina con la vittoria dei bergamaschi o con un pari: a quel punto sarebbe almeno a +6 sui giallorossi (con cui ha lo scontro diretto a favore) sesti.

Un pareggio a Fuorigrotta non basterebbe in nessun caso per un pass anticipato, anzi: a quel punto occhio ad Atalanta-Roma in quanto entrambe a 60 punti e con una gara ancora da recuperare per i bergamaschi.

In caso di sconfitta, il Bologna dovrebbe fare il tifo per l’Atalanta nella partita contro la Roma: il rischio più grande - riporta il quotidiano - sarebbe ritrovarsi la squadra di De Rossi a 63, con i bergamaschi a loro volta virtualmente a 63 con la gara da recuperare.