Rmc Sport - Il Psg vuole Kvara per rimpiazzare Mbappè: contatti con l'entourage del georgiano, la situazione

Calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia è la priorità del Psg. Lo scrive l'autorevole portale francese Rmc Sport che rivela come l'attaccante georgiano sia stato indicato dall'allenatore Luis Enrique per rimpiazzare Kylian Mbappè che lascerà proprio i parigini a parametro zero al termine di questa stagione. In questi mesi si è parlato molto di un nuovo contratto di Kvara con il Napoli, ma al momento non c'è stata alcuna fumata bianca.

Il Psg vuole Kvaratskhelia: è la priorità di Luis Enrique

Secondo Rmc Sport ci sarebbero stato dei contatti tra emissari del Psg e l'entourage di Khvicha Kvaratskhelia il quale sarebbe entusiasta di trasferirsi, qualora ci sarà un'offerta reale, a Parigi. Lo stesso portale francese infatti specifica come non ci sia stata, al momento un'offerta ufficiale al Napoli e Kvara. Per cui, ovviamente, non può esserci un accordo in assenza di una trattativa. De Laurentiis, che già dovrà fare a meno di Osimhen che verrà ceduto per il valore della clausola rescissoria, non ha intenzione di provarsi di un altro calciatore importante come il georgiano.