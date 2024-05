Napoli-Bologna, si va verso record negativo presenze al Maradona: il dato

Quanti spettatori per Napoli-Bologna? le previsioni sulle presenze domani pomeriggio allo stadio Maradona non sono le migliori. Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport ci sarà il record negativo di presenze stagionali a Fuorigrotta.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo il dato spettatori di Napoli-Bologna:

"Ci sono ancora migliaia di biglietti a disposizione e interi settori ben lontani dal classico sold out. La previsione è di trentamila, ma è un dato parziale essendoci ancora tempo per ripensarci. Potrebbe registrarsi il più basso numero di spettatori in campionato. Quest’anno la media interna è stata di 46mila presenze a partita e non si è mai scesi al di sotto dei 40mila ad eccezione dei 25mila col Frosinone, a dicembre, ma per la Coppa Italia".