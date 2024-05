Bomba di Le Parisien: meeting agente Kvaratskhelia-PSG a Roma, è il primo obiettivo post-Mbappé!

Dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund, Luis Campos, consigliere sportivo del Paris Saint-Germain, ha continuato in questo periodo il suo lavoro per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. E uno dei giocatori che piace è Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli.

Kvaratskhelia-Psg, incontro a Roma

Kvaratskhelia PSG Calciomercato Napoli

Poco meno di tre settimane fa Luis Campos era a Roma dove ha avuto alcuni incontri, tra cui uno con l'agente di Khvicha Kvaratskhelia. Come rivelato da RMC Sport, quest'ultimo è uno dei giocatori che interessano al PSG. Secondo le informazioni dei colleghi francesi di di Le Parisien, Kvaratskhelia è la priorità della dirigenza parigina.

Nonostante l'emergere di Bradley Barcola, la dirigenza cerca di rafforzare la propria fascia sinistra con l'addio di Kylian Mbappé. Ruolo in cui il georgiano è stato ancora una volta decisivo in Serie A in questa stagione (10 gol e 8 assist).

Da diverse settimane, continua Le Parisien, ci sono discussioni tra tutte le parti e procederebbero piuttosto bene. In particolare tra il Paris e la rappresentanza del giocatore, che non è affatto insensibile al marcato interesse dei rossoblù.

Quanto costa Kvaratskhelia

La posizione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, sarà osservata con attenzione ma il Paris Saint-Germain farà di tutto per acquistare Kvaratskhelia, con cifre sicuramente non inferiori agli 80 milioni di euro. Cifre ben lontane da quelle fissate dal patron azzurro per cedere uno dei suoi gioielli in questa finestra di calciomercato Napoli.