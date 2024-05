De Laurentiis vuole la Conference League: c'entrano ranking e possibili guadagni

Ultime tre giornate di campionato per il Napoli, con l’obiettivo Conference League sullo sfondo. Come infatti svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Aurelio De Laurentiis ci tiene a tale traguardo a questo punto.

De Laurentiis punta sulla Conference League e ci tiene

Il presidente vuole almeno tale minimo piazzamento europeo non solo perché la Fiorentina in finale sprona in ottica di una possibile vittoria finale, ma anche perché tale torneo incide comunque sul ranking e genera comunque delle risorse. La Fiorentina - si legge sul quotidiano - potrebbe incassare circa 20 milioni dal cammino europeo in caso successo all'atto conclusivo.