Conte fuori dal casting allenatore Napoli? CorSport: cosa pensa De Laurentiis

Antonio Conte fuori dal casting allenatore Napoli? Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il casting è nel vivo, nel pieno, legato a tante circostanze e mai slegato da una variabile indipendente: Antonio Conte. Il discorso è quello di sempre ma giov a ripeterlo fino a quando non svanirà definitivamente l’ipotesi di vederlo sulla panchina del Napoli: è oggettivamente difficile per tutta una serie di elementi e valutazioni, ma De Laurentiis ci aveva pensato a ottobre e tra i due c’è un rapporto molto solido, di amicizia e stima reciproca. Mettiamola così: è un pensiero latente che il presidente tiene nel suo cassetto da tanto tempo. Ma questa volta non è mica detto che lo aprirà".