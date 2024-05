Nuovo sponsor in arrivo per la SSC Napoli in vista della prossima stagione? Sembrerebbe, secondo le ultime indiscrezioni che giungono.

Nuovo sponsor Napoli, arriva Coca-Cola sulle maglie?

L'informazione arriva in particolare dal collega Luca Cerchione di 1StationRadio il quale svela che: "Coca-Cola dovrebbe aggiungersi come sponsor sulle maglie del Napoli nella prossima stagione e potrebbe prendere il posto di eBay".