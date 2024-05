Non c'è nessun altro come Ancelotti che non faccia venire il bruciore di stomaco a De Laurentiis, il motivo

Calciomercato SSC Napoli - Carlo Ancelotti provò a resistere fino all'ultimo secondo: «Sicuro Aurelio che non posso far nulla per farti cambiare idea?». No, non c'era più nulla da fare. L'esonero venne servito subito dopo una qualificazione agli ottavi di Champions, nel Caruso Roof Garden dell'Hotel Vesuvio. Lo racconta Il Mattino.

Ancelotti e l’esperienza Napoli

«Ma lasciarsi fu la cosa più giusta», ha ammesso anni dopo, alla vigilia del suo ritorno al Maradona, a novembre dello scorso anno: