Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Gazzetta svela le quattro linee guida dettate da De Laurentiis

Napoli - Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, le linee guida che starebbe seguendo Aurelio De Laurentiis nella scelta del nuovo allenatore non sono così diverse dal passato come qualcuno voglia far credere.

Per il quotidiano, il presidente della SSC Napoli punta sempre ad un allenatore che sappia fare il 4-3-3 o qualcosa di simile. Inoltre, il nuovo allenatore del Napoli deve avere una certa esperienza in serie A, una capacità di andareavanti nelle competizioni europee ed infine deve allinearsi alle scelte di calciomercato.