De Laurentiis prestigiatore, Il Mattino: avrebbe elogiato anche Pioli, Italiano e Conte. Se glielo avessero chiesto...

Calciomercato SSC Napoli - È stato lo stesso presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a lanciare chiari segnali di apertura ieri pomeriggio a margine del lodevole evento per la lotta ai tumori al seno "Race for the Cure" tenutosi al Quirinale, a Roma. Lo racconta Il Mattino.

De Laurentiis prestigiatore: le parole su Gasperini

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di calcio, del Napoli e di... Gasperini. «Vedo sempre le partite dell'Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante».