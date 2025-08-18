CorSport - Buona notizia per Buongiorno, Conte ha scelto chi gioca a Sassuolo

Il Napoli è alla ricerca del sistema giusto per affrontare al meglio la nuova stagione. Arrivano delle conferme che riguardano le scelte di Antonio Conte che è pronto a cambiare ancora

Napoli - Il Napoli è alla ricerca del sistema giusto per affrontare al meglio la nuova stagione. Arrivano delle conferme che riguardano le scelte di Antonio Conte che è pronto a cambiare ancora come scrive il Corriere dello Sport:

La bella notizia di fine ritiro è stata il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. Per lui pochi minuti nel finale contro l'Olympiacos dopo l'intervento chirurgico e il tempo necessario prima di tornare in gruppo. Buongiorno era stato uno dei super colpi all'arrivo di Conte, ma i problemi fisici lo hanno costretto a saltare in totale sedici partite di Serie A. Per il Napoli sarà una sorta di acquisto virtuale da unire ai volti nuovi. Al suo posto continua a brillare Juan Jesus che nelle gerarchie dell'allenatore resta avanti dopo aver convinto tutti lo scorso anno. Dal mercato però ecco altri rinforzi pronti a mettere in difficoltà Conte

