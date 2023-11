CorSport - Allegri può lasciare la Juve: è tentato da Premier e Arabia

Notizie Calcio - Massimiliano Allegri può lasciare la Juventus a fine anno. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, spiegando come il tecno dei bianconeri, legato al club di Torino per un altro anno, starebbe pensando all'addio prima del dovuto, tentato da Arabia Saudita e Premier League. Proprio la Saudi Premier League sarebbe pronta a ricoprire d'oro l'attuale tecnico juventino, portandolo sul podio degli allenatori più pagati del mondo. Sono tre le panchine che possono liberarsi in estate: quella dell'Al-Alhi di Firmino, l'Al-Ittihad di Benzema e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo