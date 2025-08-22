Conte: "Cambiare modulo? 4-3-3 abito perfetto ma lavoriamo ad altre soluzioni"

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima gara di campionato, di domani alle ore 18:30, in trasferta, col Sassuolo:

"E' inevitabile che bisogna lavorare e cercare delle soluzioni. Sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde di questa squadra e abbiamo fatto degli acquisti per questo modulo ma ci sono anche altre strade da percorrere, senza snaturare le caratteristiche e facendo giocare i migliori. Andiamo avanti, dopo l'infortunio di Lukaku, stiamo valutando una terza opzione".