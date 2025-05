Corsa scudetto, TuttoSport sicuro: ecco chi è favorito adesso tra Napoli e Inter

Napoli-Genoa 2-2: ora gli azzurri restano ad appena +1 sull’Inter a due giornate dalla fine e un calendario particolare sia per l’una che per l’altra.

Ecco quanto commenta TuttoSport a tal proposito:

Ora Inzaghi avrà prima la Lazio (in corsa per la Champions) e poi il Como; il Napoli, invece, dapprima il Parma (che deve ancora salvarsi) e infine il Cagliari. Nessuno ha partite scontate, in specie nel prossimo turno. Conte resta ovviamente favorito, ma potrebbe ancora perdere il tricolore se i suoi incappassero in una nuova giornata storta, stortissima. L’Inter resta dunque aggrappata al tram (o al treno dei desideri, fate voi).