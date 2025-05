David-Napoli, c'è la prima offerta di ADL! Repubblica: affare difficile per un motivo, spuntano anche Juve e Inter

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica si proietta al mercato estivo e tiene buoni i nomi di David e De Bruyne, e sulla punta canadese che si libera a parametro sero si legge:

"Ecco perché durante il fine settimana sono stati convocati in città gli agenti di David: il bomber canadese di 25 anni che piace al Napoli da tempo e che adesso potrebbe essere ingaggiato a costo zero, visto che il giocatore ha deciso di andar via dal Lille alla scadenza del suo contratto di giugno. Il club azzurro ha fiutato l’affare ed è intrigato dall’idea di non dover acquistare il suo cartellino, ma da qui a considerare l’affare già fatto ce ne vuole. Le commissioni da pagare (compresa quella per il bonus alla firma) sarebbero infatti lo stesso abbastanza elevate e si sa che De Laurentiis da questo punto di vista è poco malleabile nelle trattative con i procuratori. Un’offerta però il presidente l’ha già presentata e ora è in attesa di una risposta dalla controparte, che è peraltro in contatto pure con Inter e Juve".