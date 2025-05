Mauro: "Complimenti al Napoli e al suo campionato straordinario, ma Conte ha commesso quest'errore col Genoa!"

Ultime notizie SSC Napoli - Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista, è intervenuto nel corso di “Pressing” in onda su canale 5 rilasciando le seguenti dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Voglio fare i complimenti al Genoa, hanno fatto una grande partita, ma voglio fare i complimenti anche al Napoli perché ci ha provato in tutti i modi a portare questa partita a casa. Il portiere può essere determinante sul secondo gol, un grande portiere in queste occasioni ti può fare la parata decisiva. Per me la scelta di inserire Lobotka titolare è un errore, anche perché a quel livello non ti puoi fermare dopo 10 minuti. Quello del Napoli è un campionato straordinario, dobbiamo andare a vedere anche a quanti punti distano Atalanta, Milan e Juventus dagli azzurri, io mi ricordo anche dei secondi onestamente. La partita del Napoli di questa sera insegna molte cose, ci sono degli episodi a sfavore, come tante volte ti può girare a favore.

Sarà importante l'approccio nelle ultime due partite: attenzione perché possono tremare le gambe: io ho vinto uno scudetto perché una squadra retrocessa ha vinto contro la prima in classifica. Non è così semplice per il Napoli giocare queste partite. Ci sono alcuni giocatori fondamentali che queste partite non le hanno mai giocate, anche se molti azzurri hanno già vinto lo scudetto e c'è dunque un buon mix".