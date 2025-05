Rai - Sudakov vicinissimo al Napoli, attesa per il sì di De Bruyne. Offerta Juve per Osimhen, la risposta del Napoli

Il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto alla Domenica Sportiva in onda su Rai Due sulle manovre mercato in casa SSC Napoli:

De Laurentiis intende presentarsi al vertice con Conte portando in dote campioni affermati.

Dopo l'ingaggio del giovane Marianucci, vicinissimo l'arrivo dell'Ucraina Sudakov dello Shakhtar: costerà 40 milioni.

Attesa per il sì del belga De Bruyne: biennale da 16 milioni netti più un bonus milionario alla firma per lo svincolato. Belga legatissimo a Lukaku. In attacco piace Lucca.

La Juve nel frattempo ha offerto 80 milioni per Osimhen ricevendo un momentaneo rifiuto. Giuntoli pronto a riformulare l'offerta.

Il Napoli non vuol perdere Conte, l'unica strategia è un mercato da Champions