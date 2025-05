Da Genova - Coraggio dei ragazzi terribili di Vieira: pareggio meritatissimo contro il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna genovese di Repubblica commenta Napoli-Genoa 2-2.

"Eccola quota 40. Conterà poco ormai, ma il Genoa l’ha raggiunta onorando il campionato fino alla fine e trasformando il finale della serie A in un thriller. Perché i ragazzi terribili di Vieira hanno rimontato due volte il Napoli uscendo dal Maradona con un punto meritatissimo. Il tecnico francese se l’è giocata senza paura, affidandosi ai suoi giovani e dando fiducia.

Fiducia ripagata e meritata. [...] quello di ieri sera è stato un Genoa mai domo e dopo aver subito il gol non si è perso d’animo. I cambi hanno inciso con Martin che ha regalato in area partenopea un cross al bacio per Vasquez, bravo a surclassare di testa Olivera e battere Meret.

Poi in pieno recupero Billing di testa ha messo a lato. Un pareggio meritatissimo e una grande prova da parte del Genoa che, libero da pensieri di classifica, ha tenuto testa con un mix di ragazzini e giocatori esperti alla capolista".