Genoa-Napoli: la cattiva notizia ieri non è stato solo il risultato che accorcia il vantaggio ad appena +1 ma anche l’infortunio di Stanislav Lobotka di cui ne parla anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Ecco quanto si legge dalla rosea:

Il linguaggio del corpo non è rassicurante: dovrebbe essere infortunio alla caviglia, zoppia evidentissima e necessità di appoggiarsi sulle spalle dello staff medico, che chiaramente non è in grado di sbilanciarsi.