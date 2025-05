Dal Belgio - De Bruyne, sì al Napoli: spinge per chiudere prima delle vacanze! Cifre e durata del contratto

Calciomercato SSC Napoli - "Kevin De Bruyne ha dato il via libera al Napoli!", lo annuncia Sacha Tavolieri, giornalista esperto di mercato belga, che ha rilasciato importanti novità in un articolo scritto per Sky Sport Svizzera:

"Il belga si fa attendere nella Major League Soccer. Convinto che il suo livello sia ancora quello dell'élite del calcio italiano, ma anche influenzato dalle varie telefonate con gli amici Dries Mertens e Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne è entusiasta all'idea di vivere in Italia con la sua famiglia, come sapeva fare a suo tempo quello chiamato "Ciro" sul Vesuvio... La scorsa settimana, Giovani Manna ha incontrato l'entourage professionistico del centrocampista belga per intravedere la possibilità di un accordo e proporgli un progetto allettante: diventare il futuro fantasista dei Partenopei. Un progetto validato da Antonio Conte, ma anche da Aurelio De Laurentiis, che considera la possibilità di ingaggiare un giocatore del genere senza dover pagare una quota di trasferimento come una manna dal cielo sul mercato.

Al momento in cui scriviamo, si prevede che il direttore sportivo napoletano tornerà con una prima bozza della proposta salariale del club italiano. Nei colloqui preliminari, il dirigente italiano è stato chiaro: il Napoli non potrà offrire al belga l'equivalente del suo attuale stipendio, ovvero venti milioni di euro lordi annui. La proposta potrebbe essere questa: un pacchetto stipendiale complessivo di circa sette milioni di euro (il sistema fiscale di vantaggio in Italia potrebbe avvicinare lo stipendio lordo che percepirà al Manchester City a quello netto che potrebbe percepire in Serie A), il tutto integrato da un bonus all'ingaggio che dovrà essere definito tra le parti. Al momento, l'idea dei partenopei è di concordare un contratto di due anni, con un ulteriore anno opzionale, e questo potrebbe essere il primo terreno di dura trattativa tra le parti. In effetti, abbiamo appreso da fonti attendibili che l'entourage professionale di Kevin De Bruyne vorrebbe garantirgli il futuro con l'equivalente di tre stagioni sportive complete e garantite. Il modo in cui questa opzione, voluta dai vertici dei Partenopei, potrà essere esercitata sarà decisivo per l'esito dell'accordo.

Il centrocampista belga ha dato il via libera, sta aspettando e ha chiesto ai suoi amici più stretti di avviare subito le varie trattative, con il chiaro obiettivo di arrivare a una decisione prima della sua partenza per le vacanze. Il belga vuole riprendere la stagione con il suo nuovo club per dimostrare ancora una volta di essere uno dei migliori centrocampisti del mondo. Kevin De Bruyne vuole saperlo subito, e così anche il Napoli. È già stata programmata una chiamata tra Antonio Conte e uno dei migliori centrocampisti nella storia della Premier League".