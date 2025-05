Auriemma: "C'è una anomalia nella lotta scudetto! Napoli-Genoa? Manca un rigore al Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso di “Pressing” in onda su canale 5 rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Conte ha dovuto reinventare vari sistemi di gioco nel corso della stagione, anche perché hanno avuto dei problemi. L’anomalia è che il Napoli comanda la classifica a 78 punti, mentre dovrebbe lottare per altri obiettivi. Rigore? Il Napoli non ha vinto la partita non per quell’episodio, ma è calcio di rigore, non si può dire che toglie il braccio”.