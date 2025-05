Napoli-Genoa, le pagelle dei giornali per Meret: "Fa la frittata sul gol di Ahanor, non è innocente"

Napoli-Genoa 2-2, finisce così al Maradona con enorme rammarico per l’opportunità persa a due giornate dalla fine. Critiche anche per Alex Meret da parte dei tifosi considerato parzialmente colpevole per il risultato finale.

Napoli-Genoa, le pagelle dei giornali per Meret

Vi proponiamo di seguito le pagelle dei quotidiani oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport, voto 5.5: “La traversa lo salva su Pinamonti, ma sul cross seguente è lui a combinare la frittata sul colpo di testa di Ahanor: parata, palo e autogollonzo di coscia”.

Corriere dello Sport, voto 5.5: “Si interrompe in modo befferdo, con palo e rimpallo contro, la sua inbattibilità che durava da quattro partite”.

Corriere della Sera, voto 6: “Svelta un pericolo sul palo, il piede lo inganna e respinge la palla nella sua porta. Sfortunato”.

Il Mattino, voto 5: “Quasi si affloscia sul colpo di testa di Ahanor, non riesce ad “attaccare la palla. Poi, ovvio, anche iellato (mentre sulla traversa di Pinamonti è baciato dalla fortuna). Ma non è innocente sull’autogol. Ha l’occasione per riscattarsi sul colpo di testa di Vasquez, ma non può farci nulla. Peccato".

TuttoSport, voto 6: “Sfortunato al momento del gol subito, il pallone dopo il palo gli rimbalza sulla gamba ed entra. Per il resto ordinaria amministrazione ma è sempre attento”.

La Repubblica, voto 5.